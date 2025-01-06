Суд рассмотрит вопрос об иммунитете фон дер Ляйен против обвинений в коррупции

Суд Льежа рассмотрит вопрос об иммунитете фон дер Ляйен против обвинений

Суд Льежа рассмотрит вопрос об иммунитете главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен против обвинений в коррупции при закупках вакцин от COVID-19. Об этом заявил бельгийский активист Фредерик Бальдан, передает ТАСС.

Он заметил, что 6 января по обращению прокуратуры Евросоюза состоится заседание суда. И хотя ведомство заявило о намерении выявить случаи коррупции в ЕС, в данный момент оно де-факто защищает фон дер Ляйен.

«Европрокуратура направила обращение в суд, утверждая, что фон дер Ляйен имеет иммунитет против судебного преследования по обвинению в коррупции при закупке вакцин от COVID-19, не прошедших клинические испытания», — пояснил Бальдан. Он добавил, что глава ЕК давно перешла все границы дозволенного, так что не может рассчитывать на иммунитет против выдвинутых обвинений.

Ранее польские фермеры вышли на акцию протеста перед представительством Еврокомиссии в Варшаве. В частности, аграрии выступают против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.