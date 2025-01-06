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09:34, 6 января 2025Мир

Суд рассмотрит вопрос об иммунитете фон дер Ляйен против обвинений в коррупции

Суд Льежа рассмотрит вопрос об иммунитете фон дер Ляйен против обвинений
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Суд Льежа рассмотрит вопрос об иммунитете главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен против обвинений в коррупции при закупках вакцин от COVID-19. Об этом заявил бельгийский активист Фредерик Бальдан, передает ТАСС.

Он заметил, что 6 января по обращению прокуратуры Евросоюза состоится заседание суда. И хотя ведомство заявило о намерении выявить случаи коррупции в ЕС, в данный момент оно де-факто защищает фон дер Ляйен.

«Европрокуратура направила обращение в суд, утверждая, что фон дер Ляйен имеет иммунитет против судебного преследования по обвинению в коррупции при закупке вакцин от COVID-19, не прошедших клинические испытания», — пояснил Бальдан. Он добавил, что глава ЕК давно перешла все границы дозволенного, так что не может рассчитывать на иммунитет против выдвинутых обвинений.

Ранее польские фермеры вышли на акцию протеста перед представительством Еврокомиссии в Варшаве. В частности, аграрии выступают против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

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