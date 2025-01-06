Алаудинов: участники провальной контратаки ВСУ призвали «стрелять в ТЦКшников»

Участники провальной контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратились к украинцам и призвали «стрелять в ТЦКшников». Видео с пленными украинскими бойцами в своем Telegram-канале опубликовал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«"Стреляйте в ТЦКашников" — советуют получившие второй билет в жизнь 13 бойцов ВСУ жителям Украины. Предлагаю вариант попроще: завязывайте с наркозависимым матерщинником», — подписал видео военный.

Ранее он заявил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили всю технику противника на суджанском направлении за последние сутки. По его словам, вражеская техника была сожжена, а большая часть солдат ВСУ на данном направлении сдалась. Он также добавил, что часть войск противника остается заблокированной.