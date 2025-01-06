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11:33, 6 января 2025Силовые структуры

Ученики российской начальной школы закидали снегом Вечный огонь и были задержаны

В Петербурге ученики первого и второго классов потушили Вечный огонь
Варвара Митина (редактор)

Кадр: РЕН ТВ

В Петербурге двое учеников начальной школы потушили Вечный огонь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Это произошло в районе Красного Села. После случившегося школьники убежали, однако их все равно смогли задержать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как ребенок идет к Вечному огню и пинает на него снег, потом подходит его товарищ со снегом в руках и кидает его на монумент. В результате огонь потух.

Ранее в городе Кингисепп Ленинградской области подростки закидали снегом Вечный огонь и потушили его.

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