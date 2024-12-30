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18:14, 30 декабря 2024Россия

В российском городе подростки снегом потушили Вечный огонь

В Ленинградской области два школьника бросили снег в Вечный огонь и потушили его
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

В городе Кингисепп Ленинградской области подростки закидали снегом Вечный огонь и потушили его. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал 112.

На видео запечатлено, как дети бросили в газовую горелку мемориала в парке «Роща пятисот» снег, в результате чего она погасла. После этого они убежали, однако были оперативно задержаны сотрудниками ГАИ.

Малолетними нарушителями оказались школьники 2013 и 2014 года рождения, причем один из них учился в православной школе. Сотрудники полиции уже пообщались с подростками и их родителями. Материал для проверки передан в управление по делам несовершеннолетних. Кроме того, о происшествии проинформирована городская прокуратура.

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Ранее в Казани 16-летний подросток бросил ком снега в Вечный огонь и потушил его. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России»).

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