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14:30, 12 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе подросток бросил ком снега в Вечный огонь и потушил его

В Казани возбуждено дело в отношении подростка, потушившего снегом Вечный огонь
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казани 16-летний подросток бросил ком снега в Вечный огонь и потушил его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Татарстан.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России»).

По данным следствия, ЧП произошло 11 декабря на территории Мемориального Парка Победы.

Ранее сообщалось, что Калужский областной суд вынес приговор двум жителям города Юхнов, которые ногами пытались потушить Вечный огонь. Это произошло в ночь на 14 июля. Тогда фигуранты, будучи в состоянии алкогольного опьянения ,находились на территории памятника Братской могилы советских воинов, погибших за освобождение города Юхнова. Там юноши попытались ногами потушить Вечный огонь и сорвали с захоронения венок, тем самым осквернив символы воинской славы России и оскорбив память защитников Отечества.

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