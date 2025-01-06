Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:37, 6 января 2025Бывший СССР

Украинец помогал военнообязанным сбежать из страны под видом каратистов

Житель Харьковской области помогал военнообязанным сбежать под видом каратистов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Carl Recine / Reuters

В Харьковской области задержали местного жителя, который помогал военнообязанным сбежать из Украины под видом каратистов. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на Нацполицию.

Отмечается, что за 5500 долларов мужчина обещал оформить членство в Федерации карате Украины и оформить соответствующие документы, что позволяло выезжать за пределы страны.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкоматов) начали применять новую тактику при поимке украинцев, перемещающихся на автомобилях. Военкомы начали перемещаться по городам и поселкам группами по несколько «бусиков» и легковых машин сразу. Они блокируют машины уклонистов на дорогах, чтобы у тех не было возможности скрыться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии похитили и жестоко убили российского туриста. Тело мужчины сбросили в реку

      В ЕС забеспокоились об угрозе безопасности из-за Путина и Трампа

      Украинец помогал военнообязанным сбежать из страны под видом каратистов

      Доллар начал дешеветь после одного действия Трампа

      Во Франции заявили о дезертирстве десятков обученных Парижем солдат ВСУ

      Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

      В российском регионе проведут проверку после провала снегоходов под лед

      Несколько воздушных целей сбили в российском регионе

      Хуситы атаковали ракетами авианосец США в Красном море

      Министра юстиции Сирии заподозрили в применении смертной казни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше