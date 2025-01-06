Украинец помогал военнообязанным сбежать из страны под видом каратистов

Житель Харьковской области помогал военнообязанным сбежать под видом каратистов

В Харьковской области задержали местного жителя, который помогал военнообязанным сбежать из Украины под видом каратистов. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на Нацполицию.

Отмечается, что за 5500 долларов мужчина обещал оформить членство в Федерации карате Украины и оформить соответствующие документы, что позволяло выезжать за пределы страны.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкоматов) начали применять новую тактику при поимке украинцев, перемещающихся на автомобилях. Военкомы начали перемещаться по городам и поселкам группами по несколько «бусиков» и легковых машин сразу. Они блокируют машины уклонистов на дорогах, чтобы у тех не было возможности скрыться.