Украинские беспилотники лишили электричества шесть населенных пунктов в России

Украинские беспилотники лишили электричества шесть населенных пунктов в РФ

Атаки украинских беспилотников лишили электричества шесть населенных пунктов Белгородской области, среди которых села Борисовка, Новое и Коновалово, а также хутора Давыдкин, Плотовка и Плотвянка. Об этом в понедельник, 6 января, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.

Гладков также сообщил, что в селе Казинка в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля хозпостройки. При ударе беспилотника по селу Дмитриевка поврежден инфраструктурный объект связи.

Село Головчино также подверглось атаке дрона. Здесь осколками посечены хозпостройка и забор.

Информация о последствиях уточняется, отметил губернатор. По его словам, оперативные и аварийные службы приступят к работам после согласования с Министерством обороны.

Ранее, 6 января, Гладков сообщил, что украинский дрон атаковал движущийся автомобиль на участке автодороги Красный Октябрь — Чайки в Белгородском районе. В результате был ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и вывихом плеча попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу.