Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль под Белгородом

Губернатор: украинский дрон атаковал автомобиль под Белгородом, ранен мужчина

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся автомобиль на участке автодороги Красный Октябрь — Чайки в Белгородском районе. Об этом в понедельник, 6 января, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и вывихом плеча попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу», — рассказал он.

Глава области добавил, что после оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего перевезут на скорой в белгородскую городскую больницу №2.

Также Гладков сообщил, что информация о других последствиях атаки уточняется.

Накануне, 5 января, белгородский губернатор рассказал, что на участке автодороги Черемошное – Никольское FPV-дрон атаковал сельхозтехнику. Водитель получил осколочные ранения рук и ног.