Мирный житель пострадал во время атаки украинского дрона в российском регионе

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при атаке дрона под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем при атаке украинского дрона мирном жителе. Об этом руководитель региона рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, на участке автодороги Черемошное — Никольское FPV-дрон атаковал сельхозтехнику. Водитель получил осколочные ранения рук и ног. Попутным транспортом пострадавшего доставили в больницу № 2 Белгорода.

Губернатор отметил, что атаки ВСУ по территории региона продолжаются. «В селе Крутой Лог Белгородского района после сбития воздушной цели повреждена кровля жилого дома», — добавил Гладков.

Ранее стало известно, что беспилотники со взрывчаткой попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Беспилотники были оснащены взрывчаткой и поражающими элементами, масса боевой части оценивается в 3,5 килограмма.