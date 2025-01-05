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14:33, 5 января 2025Россия

Мирный житель пострадал во время атаки украинского дрона в российском регионе

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при атаке дрона под Белгородом
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stringer / Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем при атаке украинского дрона мирном жителе. Об этом руководитель региона рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, на участке автодороги Черемошное — Никольское FPV-дрон атаковал сельхозтехнику. Водитель получил осколочные ранения рук и ног. Попутным транспортом пострадавшего доставили в больницу № 2 Белгорода.

Губернатор отметил, что атаки ВСУ по территории региона продолжаются. «В селе Крутой Лог Белгородского района после сбития воздушной цели повреждена кровля жилого дома», — добавил Гладков.

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