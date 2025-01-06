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22:43, 6 января 2025Бывший СССР

Украинского депутата исключили из эфира турецкого телеканала за футболку с Путиным

Депутата Рады Гончаренко исключили из эфира TRT World за футболку с Путиным
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) исключили из эфира турецкого телеканала TRT World за отказ поменять футболку, оскорбляющую президента России Владимира Путина. Об этом украинец заявил в своем Telegram-канале.

«Сначала они попросили меня сменить футболку. Я отказался. Затем они начали настаивать:"Ну, мы все еще просим вас сменить футболку". Мой ответ был прост: либо я выхожу в эфир так, как есть, либо вообще не выхожу. Если вам это не подходит — отказывайтесь. Результат? Включение отменили», — написал украинский депутат.

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