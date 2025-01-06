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01:06, 6 января 2025Путешествия

В Австралии самолет прервал взлет в последнюю минуту

Самолет Etihad Airways прервал взлет из Австралии из-за дыма под фюзеляжем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Самолет авиакомпании Etihad Airways, направлявшийся из австралийского города Мельбурн в Абу-Даби, прервал взлет в последнюю минуту из-за появления дыма под фюзеляжем. Об этом сообщает газета The National.

Инцидент произошел вечером 5 января. На борту воздушного судна находился 271 пассажир. Сведения о пострадавших не сообщаются.

Как пишет издание, на опубликованных в сети кадрах у самолета оказались спущены две шины. «Пожарная служба обработала шины шасси самолета пеной, что является обычной мерой предосторожности после отказа от взлета на высокой скорости», — рассказала пресс-служба авиаперевозчика.

В октябре прошлого года четыре шины самолета авиакомпании Ryanair лопнули при посадке в итальянском аэропорту Бергамо. После инцидента с лайнером, прилетевшим из Барселоны, все рейсы в аэропорту Бергамо были приостановлены.

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