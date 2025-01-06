Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:23, 6 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о влиянии сына Лукашенко на переговоры с Зеленским

Эйсмонт: переговоры с Зеленским состоялись под влиянием сына Лукашенко Николая
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Телефонные переговоры между президентами Белоруссии и Украины Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским состоялись во многом благодаря младшему сыну белорусского лидера Николаю. Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает РБК.

Опровергая заявление Зеленского о том, что президент Белоруссии якобы извинился перед ним в первые дни спецоперации, она подчеркнула, что состоявшийся между политиками разговор был построен совсем на иной теме — причем Лукашенко согласился на диалог по просьбе сына.

«Разговор между президентами Беларуси и Украины в первые дни конфликта состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского», — рассказала Эйсмонт.

Она добавила, что ни о каких извинениях со стороны Минска в том разговоре не было и речи. По ее словам, Лукашенко лишь пытался отговорить Зеленского от вооруженного конфликта, который в итоге повлек для Украины серьезные проблемы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Трагедии можно было бы избежать». Президент Азербайджана назвал способ предотвратить крушение самолета под Актау

      ВСУ сорвали эвакуацию мирного населения из Малой Токмачки

      Боец ВСУ предсказал исчезновение Украины

      Американский журналист оценил интервью Зеленского

      В Белоруссии рассказали о влиянии сына Лукашенко на переговоры с Зеленским

      Британский дипломат заявил о провале антироссийских санкций

      Президент Австрии поручил ультраправым сформировать новое правительство

      Вашингтон уличили в обвинении Европы в военном проигрыше Украины

      Украинские беспилотники лишили электричества шесть населенных пунктов в России

      Сафонов сделал заявление после завоевания первого трофея с ПСЖ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше