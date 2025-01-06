В Белоруссии рассказали о влиянии сына Лукашенко на переговоры с Зеленским

Эйсмонт: переговоры с Зеленским состоялись под влиянием сына Лукашенко Николая

Телефонные переговоры между президентами Белоруссии и Украины Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским состоялись во многом благодаря младшему сыну белорусского лидера Николаю. Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает РБК.

Опровергая заявление Зеленского о том, что президент Белоруссии якобы извинился перед ним в первые дни спецоперации, она подчеркнула, что состоявшийся между политиками разговор был построен совсем на иной теме — причем Лукашенко согласился на диалог по просьбе сына.

«Разговор между президентами Беларуси и Украины в первые дни конфликта состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского», — рассказала Эйсмонт.

Она добавила, что ни о каких извинениях со стороны Минска в том разговоре не было и речи. По ее словам, Лукашенко лишь пытался отговорить Зеленского от вооруженного конфликта, который в итоге повлек для Украины серьезные проблемы.