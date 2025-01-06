В Белоруссии опровергли слова Зеленского об извинениях со стороны Лукашенко

Пресс-секретарь Лукашенко: президент Белоруссии не приносил Зеленскому извинений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приносил никаких извинений Владимиру Зеленскому. Таким образом слова украинского главы опровергла пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает РБК.

В ходе недавнего интервью с американским блогером Зеленский заявил, что в начале спецоперации Лукашенко якобы извинился перед ним за то, что с территории Белоруссии проводились атаки по украинским объектам.

«Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что», — заявила Эйсмонт.

Она рассказала, что в самом начале конфликта разговор между лидерами двух стран состоялся только благодаря эмоциональной реакции сына белорусского лидера Николая. Лукашенко действительно провел телефонные переговоры с Зеленским, однако в них политик призвал украинского главу прекратить противостояние, поскольку именно ему в итоге придется отвечать за оборванные в военных действиях жизни людей. «Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: 3 раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул», — подытожила Эйсмонт.

Ранее Александр Лукашенко ответил на призывы оппозиционных сил Белоруссии голосовать против всех на президентских выборах. Он заметил, что граждан призывают выступить против тех, о ком они еще даже не знают, так как голосование пока не началось.