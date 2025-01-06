Зеленский рассказал об извинениях Лукашенко перед ним

Зеленский в интервью Фридману рассказал об извинениях Лукашенко перед ним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об извинениях белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом он сообщил в интервью подкастеру Лексу Фридману.

По его словам, Лукашенко извинялся перед ним из-за того, что территорию Белоруссии использовали для совершения атак на Украину в начале спецоперации (СВО). Зеленский также выразил мнение, что российский президент Владимир Путин не хочет завершения боевых действий.

До этого президент Украины назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком с самым высоким уровнем доверия среди украинцев. По его словам, жители Украины верят, что он «может поддержать Украину и остановить Россию».

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет готова к переговорам с Россией в том случае, если НАТО предоставит Киеву гарантии безопасности. «НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Это не большой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое», — сказал он.