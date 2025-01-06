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00:32, 6 января 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал об извинениях Лукашенко перед ним

Зеленский в интервью Фридману рассказал об извинениях Лукашенко перед ним
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об извинениях белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом он сообщил в интервью подкастеру Лексу Фридману.

По его словам, Лукашенко извинялся перед ним из-за того, что территорию Белоруссии использовали для совершения атак на Украину в начале спецоперации (СВО). Зеленский также выразил мнение, что российский президент Владимир Путин не хочет завершения боевых действий.

До этого президент Украины назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком с самым высоким уровнем доверия среди украинцев. По его словам, жители Украины верят, что он «может поддержать Украину и остановить Россию».

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет готова к переговорам с Россией в том случае, если НАТО предоставит Киеву гарантии безопасности. «НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Это не большой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое», — сказал он.

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