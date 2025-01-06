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22:35, 6 января 2025Мир

В Британии заявили об уязвимости для атак баллистическими ракетами

The Times: Великобритания уязвима для атак баллистическими ракетами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Великобритания становится все более уязвимой для атак с использованием баллистических ракет. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Как отмечает издание, наследием Холодной войны стала уверенность в угрозе только ядерных ракетных атак. В настоящее время беспокойство британцев вызывает конфликт на Украине, а также тот факт, что у Ирана имеется арсенал из трех тысяч баллистических ракет.

Автор статьи напомнил, что с призывом к Лондону увеличить расходы на противовоздушную и противоракетную оборону уже выступало НАТО. В настоящее время Британия тратит на оборону 2,3 процента своего ВВП. Также отмечается, что другие страны, например, Израиль, более защищены от атак баллистическими ракетами, в то время как Великобритания отстает от других стран в плане противоракетной обороны. Как заключает издание, в текущих реалиях увеличение расходов на оборону является не вопросом выбора, а необходимостью.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается объявить об увеличении расходов на оборону до 2,5 процента ВВП через несколько недель после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2025 года. Такой шаг будет сделан для улучшения отношений с новым главой Белого дома.

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