В Государственной Думе сочли Зеленского предателем единого русского народа

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о презрении к русскому народу — это слова «жалкого предателя». Об этом заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет, сообщает в понедельник, 6 января, РИА Новости.
«Говорящий на суржике украинский диктатор должен понять, что украинцы являются частью русского народа, который снова станет единым. Зеленский же никогда не ассоциировал себя с украинцами. Его заявления — это слова жалкого предателя», — сказал он.
Парламентарий счел, что Зеленскому в действительности безразлична судьба жителей Украины, которая, в свою очередь, стала для него не более чем разменной монетой.
«Ему чужд и полностью безразличен украинский народ, именно поэтому по его приказу сотни тысяч украинцев отправляют на фронт на верную гибель. Зеленский живет по принципу "не мое — не жалко"», — констатировал Шеремет.
Ранее в ходе интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский заявил, что не уважает ни народ России, ни президента страны Владимира Путина. При этом он отказался разговаривать на русском, объяснив это тем, что якобы не хочет «давать пас Путину, чтобы он вновь заявил, что мы один народ и говорим на одном языке».