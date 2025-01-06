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19:36, 6 января 2025Путешествия

В Грузии нашли тело похищенного российского туриста

МВД Грузии заявило об обнаружении в реке тела похищенного российского туриста
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Стрингер / Sputnik / РИА Новости

МВД Грузии заявило об обнаружении тела российского туриста, похищенного в Грузии. Мужчину нашли в реке Накра без признаков жизни, сообщает грузинский телеканал Mtavari.

По горячим следам правоохранителям удалось задержать двоих предположительных преступников — 1986 и 1992 годов рождения.

Следствием установлено, что 5 января 2025 года фигуранты ограбили двух иностранных граждан, направлявшихся из города Зугдиди в Местию. Подозреваемые похитили у пары мобильные телефоны. Одного из россиян мужчины незаконно лишили свободы, а затем застрелили. Чтобы скрыть преступление, тело туриста сбросили в реку.

Следственные мероприятия велись в течение двух дней, в них был задействован вертолет.

МВД Грузии объявляло в розыск бандитов, напавших на супругов из России. Преступники напали на россиян в селе Накра муниципалитета Местия. Неизвестные пытались изнасиловать женщину и попросили ее мужа выйти из машины, после чего открыли огонь и ранили мужчину.

Нападавшие увезли супруга в автомобиле, пытаясь скрыть следы преступления. Вскоре стражи правопорядка обнаружили автомобиль, но гражданина России в нем не было. По факту происшествия было начато расследование по статьям 179 и 236 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает разбой и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

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