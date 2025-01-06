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21:07, 6 января 2025Бывший СССР

В Грузии заявили о задержании напавших на россиян

Mtavari: задержаны двое мужчин, убивших российского туриста
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Полицейские в Грузии задержали двух мужчин 32 и 38 лет, подозреваемых в убийстве российского туриста и нападении на его жену. Об этом сообщил телеканал Mtavari.

«В результате следственных действий полиция задержала обоих обвиняемых в преступлении. Сотрудники правоохранительных органов в отношении иностранного гражданина В.С. Тело было обнаружено в реке Накра на территории муниципалитета Местия. Расследование ведется по статьям 179, 19-109 и 236 УК», — сообщили телеканалу в МВД Грузии.

Ранее сообщалось, что преступники напали на россиян в селе Накра муниципалитета Местия. Неизвестные пытались изнасиловать женщину и попросили ее мужа выйти из машины, после чего открыли огонь и ранили мужчину, он скончался. Злоумышленники выбросили тело в реку.

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