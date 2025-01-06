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07:36, 6 января 2025Бывший СССР

В Харьковской области рассказали об охоте ВСУ на грузовой транспорт

РИА Новости: в Харьковской области ВСУ охотятся на грузовой транспорт
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) охотятся на грузовой и сельскохозяйственный транспорт администрации Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил глава администрации Купянского района Александр Капленко.

«Везли доставлять людям уголь. К сожалению, два "Камаза" были подбиты, полностью груженные углем», — рассказал он, добавив, что некоторые транспортные средства до сих пор находятся на дороге, их эвакуации мешают украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Украинские военные также подбили семь тракторов на данной территории, отметил Капленко. Техника, которая была призвана облегчить жизнь населения в прифронтовых районах, была уничтожена беспилотниками ВСУ, заключил собеседник агентства.

Ранее БПЛА ВСУ атаковал автомобиль в Харьковской области, пострадали четверо детей и двое взрослых. Пострадавшие в результате атаки дрона получили ранения разной степени тяжести, они доставлены в белгородские больницы.

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