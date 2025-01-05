В Харьковской области сообщили о пострадавших при атаке дрона ВСУ

Ганчев: шесть человек ранены при атаке дрона ВСУ в Харьковской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в Харьковской области, пострадали четверо детей и двое взрослых. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он добавил, что пострадавшие в результате атаки дрона получили ранения разной степени тяжести, они доставлены в белгородские больницы.

«За их жизни борются российские врачи», — написал Ганчев

Ранее Ганчев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются к Купянску, и несколько близлежащих сел в скором времени могут оказаться в окружении. Сразу после захода российских военных в села приезжают сотрудники гражданской администрации, что позволяет выстраивать мирную жизнь, отметил он.