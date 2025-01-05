Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:55, 5 января 2025Бывший СССР

В Харьковской области сообщили о пострадавших при атаке дрона ВСУ

Ганчев: шесть человек ранены при атаке дрона ВСУ в Харьковской области
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в Харьковской области, пострадали четверо детей и двое взрослых. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он добавил, что пострадавшие в результате атаки дрона получили ранения разной степени тяжести, они доставлены в белгородские больницы.

«За их жизни борются российские врачи», — написал Ганчев

Ранее Ганчев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются к Купянску, и несколько близлежащих сел в скором времени могут оказаться в окружении. Сразу после захода российских военных в села приезжают сотрудники гражданской администрации, что позволяет выстраивать мирную жизнь, отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли махинации с российскими энергоносителями

      Зеленский матом прокомментировал отказ Запада от превентивных санкций против России

      Киберспортсмен с Украины вернулся в российскую команду Team Spirit

      Зеленский отказался встретиться с Трампом и Путиным «сразу втроем»

      Число погибших при пожаре в Кировской области возросло

      Зеленский назвал условие согласия на прекращение огня

      Сербия заявила о готовности мгновенно выкупить российскую долю в NIS

      Появились новые подробности об исполнителе теракта в Новом Орлеане

      Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновили

      Сафонов выиграл свой первый трофей в «ПСЖ»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше