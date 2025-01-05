Ганчев: ВС России успешно продвигаются к Купянску

Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются к Купянску, и несколько близлежащих сел в скором времени могут оказаться в окружении. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сообщает РИА Новости.

«На харьковском участке фронта продолжаются бои, не останавливается и движение. Расстояние до Купянска сокращается, в скором окружении окажутся и некоторые другие населенные пункты, исходя из оперативной обстановки», — рассказал глава администрации.

Ганчев подчеркнул, что сразу после захода российских военных в села приезжают сотрудники гражданской администрации, что позволяет выстраивать мирную жизнь.

Ранее Ганчев заявил, что российские войска взяли в полукольцо бойцов Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Глава администрации отметил, что зона контроля российских сил расширяется вдоль реки Оскол, а также в сторону Купянска.