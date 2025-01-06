В Индии мятежная группировка подорвала автобус полицейских

Мятежная группировка маоистов подорвала полицейский автобус в Биджапуре в Индии

Представители мятежной группировки маоистов подорвали полицейский автобус в Индии в городе Биджапур. Об этом сообщает Hindustan Times.

По их словам, взрыв самодельного взрывного устройства унес жизни восьми рядовых окружной резервной гвардии (DRG). Нападение маоистов стало самым масштабным нападением на сотрудников индийских служб безопасности за последние два года.

«Невозможно выразить это горе словами, но я уверяю вас, что жертвы наших солдат не будут напрасными», — заявил министр внутренних дел Индии Амит Шах.

В 2021 году около 400 индийских спецназовцев попали в засаду к повстанцам-маоистам. Маоисты-наксалиты действуют в Индии с 1960-х годов. Они пропагандируют свою версию маоизма и марксизма-ленинизма, их террористическая активность — одна из самых высоких в мире.