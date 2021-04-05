Спецназовцы попали в засаду к повстанцам-маоистам и умерли

Около 400 индийских спецназовцев попали в смертельную засаду к повстанцам-маоистам, число погибших растет. Об этом пишет The Times of India.

Столкновение произошло еще 3 апреля. В джунглях в районе Биджапур (штат Чхаттисгарх в Индии) боевики-маоисты напали на подразделение сил безопасности. Число жертв растет до сих пор: по последним данным, 23 человека умерли, а 33 — ранены. В бою также были убиты 12 маоистов, еще 16 — ранены.

В состав индийского спецназа входили в том числе бойцы из элитного спецподразделения КОБРА (CoBRA, Commando Battalion for Resolute Action). Им пришлось отбиваться сутки, прежде чем поступило подкрепление. По словам оставшихся в живых, в засаде было около 400 боевиков. Они внезапно расстреляли окруженных из минометов и автоматов.

Маоисты-наксалиты действуют в Индии с 1960-х годов. Они пропагандируют свою версию маоизма и марксизма-ленинизма, их террористическая активность — одна из самых высоких в мире. Боевики прячутся в джунглях и нападают на деревни, чиновников и полицейских. Власти страны считают маоистов одной из главных угроз безопасности страны.

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