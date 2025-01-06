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11:51, 6 января 2025Россия

В ЛДПР предложили ввести единовременные выплаты в случае гибели или ранения военкоров

Слуцкий предложил гарантировать военкорам выплаты в случае ранения или гибели
Варвара Митина (редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести единовременные выплаты в случае гибели или ранения военкоров. Об этом Слуцкий написал в своем Telegram-канале.

Сейчас у работающих на полях спецоперации (СВО) журналистов нет гарантий и компенсация от государства. Единственные выплаты, на которые они могут рассчитывать, идут из бюджета редакции, направившей их на передовую, отметил депутат. Парламентарий подчеркнул, что нужно обеспечить военных журналистов государственной защитой и заботой, как это сделано для волонтеров СВО и сотрудников национальной гвардии.

Слуцкий заявил, что уже направил обращение к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.

4 января внештатный корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов погиб при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине на трассе Донецк-Горловка.

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