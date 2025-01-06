В ЛНР раскрыли число уничтоженных за неделю украинских солдат и наемников

Марочко: ВС РФ за неделю уничтожили более 8 тысяч солдат и наемников ВСУ в ЛНР

Российские войска за неделю уничтожили более восьми тысяч украинских солдат и иностранных наемников. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

По его словам, за минувшую неделю удалось отразить 35 атак противника, что на десять больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Марочко отметил, что украинские войска потеряли 8 танков, 63 орудия полевой артиллерии, 19 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 14 полевых складов с боеприпасами и более 280 боевых машин.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 400 тысяч бойцов на рубежах ЛНР в 2024 году.