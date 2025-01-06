Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:45, 6 января 2025Бывший СССР

В ЛНР раскрыли число уничтоженных за неделю украинских солдат и наемников

Марочко: ВС РФ за неделю уничтожили более 8 тысяч солдат и наемников ВСУ в ЛНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Российские войска за неделю уничтожили более восьми тысяч украинских солдат и иностранных наемников. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

По его словам, за минувшую неделю удалось отразить 35 атак противника, что на десять больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Марочко отметил, что украинские войска потеряли 8 танков, 63 орудия полевой артиллерии, 19 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 14 полевых складов с боеприпасами и более 280 боевых машин.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 400 тысяч бойцов на рубежах ЛНР в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я искренне презираю народ России». Зеленский дал трехчасовое матерное интервью американскому блогеру

      В Брянской области сбили украинский беспилотник

      Пулеметный завод Дегтярева подал новый иск к Минобороны

      В ЛНР раскрыли число уничтоженных за неделю украинских солдат и наемников

      В российском регионе шестой раз за ночь объявили ракетную опасность

      Папа Римский раскритиковал монахинь с «уксусными лицами»

      В России высказались об ожиданиях от президентства Трампа

      Академики назвали условия для военного разгрома Украины

      В США раскрыли детали двух прощальных речей Байдена

      Пленный наемник рассказал о жизни в квартирах граждан в Донбассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше