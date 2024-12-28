В ЛНР раскрыли потери ВСУ в регионе за год

Марочко: ВСУ потеряли почти 400 тысяч солдат в 2024 году на рубежах ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 400 тысяч бойцов на рубежах Луганской народной республики в 2024 году. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, его цитирует ТАСС.

По его словам, для Киева обстановка в регионе достаточно напряженная и тенденций к ее улучшению не наблюдается. Для Российской армии в этом году наступил существенный перелом хода ведения спецоперации, добавил Марочко.

«Потери вооруженных формирований Украины в живой силе за отчетный промежуток времени составили в районе 400 000 солдат и наемников», — отметил эксперт.

В течение года российские военнослужащие удерживали натиск ВСУ и успешно продвигались вглубь их обороны, подчеркнул Марочко. Так, по его словам, благодаря решительным действиям армии России на текущий момент освобождена почти вся территория ЛНР.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ потеряли около 32 тысяч солдат в ЛНР в декабре. Украинские военнослужащие предприняли почти 200 попыток контратаковать и остановить продвижение ВС России в регионе.