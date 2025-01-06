В МИД Турции заявили о готовности принять переговоры по Украине

РИА Новости: МИД Турции заявил о готовности принять переговоры по Украине

Турция готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине в любом согласованном сторонами противостояния формате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

«По сути, в первые дни войны мы свели стороны сначала в Анталье, а затем в Стамбуле. В результате технических переговоров в Стамбуле мы очень близко подошли к миру», — заявил собеседник агентства.

Источник в МИД Турции заявил о готовности Анкары принять переговоры по Украине по взаимному согласованию формата и параметров между сторонами конфликта. При этом отмечается, что турецкое руководство пока не представила сторонам никакого конкретного плана урегулирования.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон указал Украине на необходимость вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам. Он также подчеркнул, что процесс урегулирования конфликта не может быть простым.