Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:05, 6 января 2025Мир

В МИД Турции заявили о готовности принять переговоры по Украине

РИА Новости: МИД Турции заявил о готовности принять переговоры по Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине в любом согласованном сторонами противостояния формате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

«По сути, в первые дни войны мы свели стороны сначала в Анталье, а затем в Стамбуле. В результате технических переговоров в Стамбуле мы очень близко подошли к миру», — заявил собеседник агентства.

Источник в МИД Турции заявил о готовности Анкары принять переговоры по Украине по взаимному согласованию формата и параметров между сторонами конфликта. При этом отмечается, что турецкое руководство пока не представила сторонам никакого конкретного плана урегулирования.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон указал Украине на необходимость вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам. Он также подчеркнул, что процесс урегулирования конфликта не может быть простым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель «Азова» поддержал перемирие с Россией на любых условиях

      Стало известно о нежелании бразильского футболиста «Зенита» возвращаться из отпуска

      Украинская журналистка тремя словами описала трехчасовое интервью Зеленского

      Рогов заявил о провале планов Британии на Донбассе

      Обозначение принудительной мобилизации стало словом года на Украине

      В МИД Турции заявили о готовности принять переговоры по Украине

      Порошенко опубликовал свое фото на троне в церкви

      У игрока «Ак Барса» выпал телефон во время матча КХЛ

      Захарова раскритиковала высказывание Макрона о Маске

      Участники провальной контратаки ВСУ в Курской области обратились к украинцам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше