В правительстве Грузии посмеялись над Европой

Папуашвили заявил, что претензии Парижа и Берлина к Маску вызывают смех

Претензии европейских государств, в частности Германии и Франции, к американскому миллиардеру Илону Маску и обвинения в его адрес во вмешательстве в выборы вызывают смех. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает «Взгляд».

Политик подчеркнул, что глава SpaceX жестко критикует лидеров стран Евросоюза и занимает открытую позицию по отношению к тем или иным политическим силам.

Кроме того, Папуашвили уточнил, что именно европейские чиновники поддерживают представителей грузинской оппозиции, которые не признают поражение на выборах в парламент Грузии 26 октября.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция не отказалась от денег из бюджета страны после прошедших парламентских выборов. «Такие шаги будут и в будущем. Дело катится к тому, что они раньше нас войдут в парламент», — подчеркнул грузинский премьер.