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02:44, 6 января 2025Бывший СССР

В Раде назвали следующего президента Украины

Депутат Дубинский: Тимошенко может стать президентом Украины после Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Бывший премьер-министр Украины и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко может стать следующим президентом страны. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

По его словам, Тимошенко, которая является «бабушкой украинской революции», после ухода с поста Владимира Зеленского «побежит к толпе с криками» о том, что она принесла гражданам мир.

Дубинский также предположил, что мирное соглашение от Украины будет подписывать вице-спикер Рады Елена Кондратюк.

Ранее Зеленский высказался о том, пойдет ли он на второй срок президентства. Он отметил, что это будет зависеть от того, как закончится конфликт, а также от людей.

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