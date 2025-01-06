Депутат Дубинский: Тимошенко может стать президентом Украины после Зеленского

Бывший премьер-министр Украины и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко может стать следующим президентом страны. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

По его словам, Тимошенко, которая является «бабушкой украинской революции», после ухода с поста Владимира Зеленского «побежит к толпе с криками» о том, что она принесла гражданам мир.

Дубинский также предположил, что мирное соглашение от Украины будет подписывать вице-спикер Рады Елена Кондратюк.

Ранее Зеленский высказался о том, пойдет ли он на второй срок президентства. Он отметил, что это будет зависеть от того, как закончится конфликт, а также от людей.