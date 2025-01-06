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09:41, 6 января 2025Мир

В РАН заявили о сокращении немецкой помощи Украине

ИМЭМО РАН: Германия сократит экономическую и военную помощь Украине
Варвара Митина (редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия сократит экономическую и военную помощь Украине по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщается в докладе ИМЭМО РАН.

При этом в исследовательском институте подчеркнули, что Берлин и дальше будет поддерживать Киев, однако в меньших размерах. В ежегодном прогнозе «Россия и мир: 2025» сказано, что Германия передаст Украине примерно 40 танков Leopard 1 и 15 зенитных ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T средней и малой дальности, а также зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard, дроны, инженерные танки Dachs и артиллерийские снаряды.

Берлин — второй по величине донор помощи Украины. Его обгоняет только США.

В августе 2024 года стало известно, что до конца года Германия поставит Вооруженным силам Украины около 30 танков Leopard 1A5, четыре ЗРК IRIS-T и ракеты для них, 10 самоходок Gepard, а также 400 бронемашин MRAP.

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