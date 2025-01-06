В России указали на странности в предложении Вучича по выкупу доли в NIS

Аналитик Юшков указал на странности в предложении Вучича по выкупу доли в NIS

Заявления президента Сербии Александра Вучича о готовности выкупить контрольный пакет акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) у российских холдингов, выглядят странно. На это указал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, сообщает информационное агентство Регнум.

Аналитик обратил внимание, что о возможных санкциях известно только со слов самого Вучича.

«Такое складывается ощущение, что сербское руководство пытается просто заработать на этом моменте… и поэтому мягко России намекает, что есть только два варианта: либо президент России Владимир Путин должен дать указания "Газпромнефти" и "Газпрому", чтобы те продали свою долю в самой Сербии, либо правительство Вучича вообще национализируют эту компанию и деньги никакие не заплатят», — сказал Юшков.

Также он считает подозрительными заявления Вучича о том, что после введения этих санкций всей экономике Сербии фактически настанет конец. Эксперт уверен, что, даже если данные об этом верны, из-за этого никакой катастрофы в балканской стране не произойдет, так как Россия не признает ограничения.

По мнению Юшкова, стоимость выкупа российской доли, которую предлагает Вучич, выглядит откровенно заниженной. Кроме того, если российские компании избавятся от своих акций, часть их Сербия может перепродать, заработав таким образом на сделке.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия готова выкупить у России долю в NIS в случае, если она попадет под санкции США. Он уточнил, что Белград готов сделать это за 700 миллионов евро. Сербский лидер добавил, что планирует обсудить этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным в текущем месяце.