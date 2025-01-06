В российском городе ввели режим «черного неба»

Режим «черного неба» ввели в Красноярске с 6 по 8 января

В Красноярске с 6 по 8 января ввели режим «черного неба», связанный с неблагоприятными метеорологическими условиями. Об этом сообщило ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на своем сайте.

«С 19 часов 06 января 2025 до 19 часов 08 января 2025 на территории г. Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Ранее центр погоды «Фобос» предупредил, что в середине января жителей Центральной России ждет мощное арктическое вторжение. В частности, на Рождество в Центральную Россию придет потепление, но в середине января его может сменить мощное арктическое вторжение.