Россиян предупредили о мощном арктическом вторжении в январе

Центр погоды «Фобос» предупредил россиян о мощном арктическом вторжении в январе

В середине января жителей Центральной России ждет мощное арктическое вторжение. Об этом предупредили в центре погоды «Фобос», передает РИА Новости.

Специалисты рассказали, что на Рождество в Центральную Россию придет потепление, но в середине января его может сменить мощное арктическое вторжение. К концу января в регион может вновь вернуться теплая погода.

Февраль также начнется с теплой погоды, добавили в «Фобосе».

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что первые дни нового года запомнятся москвичам осадками и резкими колебаниями температуры воздуха. На дорогах, по ее словам, из-за повышения температуры воздуха и оттепели образуется снежная каша.