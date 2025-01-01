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15:43, 1 января 2025Экономика

Москвичам пообещали снежную кашу в первые дни нового года

Синоптик Позднякова: в Москве 2 января выпадет почти 20% месячной нормы снега
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале рассказала о погоде в столице в первые дни нового года. По ее словам, они запомнятся осадками и резкими колебаниями температуры воздуха.

Более того, рассказала синоптик, к вечеру 2 января в Московской области может выпасть до 10 миллиметров осадков, что составляет почти 20 процентов месячной нормы. «И если 1 января это снег, то днем 2 января, когда регион окажется в теплом секторе циклона, ожидается мокрый снег вперемешку с дождем», — уточнила она.

На дорогах, по словам Поздняковой, из-за повышения температуры воздуха и оттепели образуется снежная каша.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что слабая магнитная буря пришла на Землю утром 1 января. Жители некоторых регионов России из-за этого могли наблюдать полярное сияние.

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