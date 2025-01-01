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11:22, 1 января 2025Экономика

Россиян предупредили о магнитной буре

Леус: слабая магнитная буря началась утром 1 января
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Слабая магнитная буря пришла на Землю утром 1 января, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Специалист рассказал, что с вечера вчерашнего дня геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии. Жители некоторых регионов России из-за этого могли наблюдать полярное сияние.

Утром 1 января индекс Кр, отражающий уровень возмущение магнитосферы Земли, достиг отметки в 5 единиц, уточнил Леус. Таким образом, можно говорить о начале слабой магнитной бури класса G1. ПРи этом усиливаться она не будет и, вероятно, прекратится около полудня.

29 декабря на Солнце произошло 15 мощных вспышек, одна из них была зарегистрирована как вспышка высочайшего класса Х. До этого две вспышки высшего класса X были зафиксированы на Солнце 8 декабря. Ученые также допустили умеренные магнитные бури в период с 31 декабря по 1 января.

Главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков советовал метеочувствительным людям следить за артериальным давлением и принимать прописанные врачом препараты. Кроме того, он призвал заниматься физической активностью.

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