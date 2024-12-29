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22:28, 29 декабря 2024Наука и техника

На Солнце за день произошло 15 мощных вспышек

ИПГ: на Солнце 29 декабря зарегистрировано 15 мощных вспышек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

На Солнце за день, 29 декабря, произошло 15 мощных вспышек, одна из них зарегистрирована как вспышка высочайшего класса Х. Об этом рассказали в Институте прикладной геофизики (ИПГ), передает ТАСС.

Первая вспышка произошла в 01:14 по московскому времени, ей присвоен класс M1.2, продолжительность составила 19 минут. В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к каждой последующей букве мощность увеличивается в десять раз.

В течение дня было зафиксировано еще 14 вспышек. Наиболее сильная — Х1.1 произошла в 10:18, чуть менее мощная, М7.1 — в 18:09.

Как уточнили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, вспышка класса Х произошла в области возможного воздействия на Землю. Ученые допустили умеренные магнитные бури в период с 31 декабря по 1 января.

Последний раз две вспышки высшего класса X были зафиксированы на Солнце 8 декабря в 01:15 и 12:06 по московскому времени.

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