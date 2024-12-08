На Солнце произошли две сильнейшие вспышки за день

На Солнце произошли две вспышки высшего класса X

На Солнце произошли две сильнейшие вспышки за день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр мониторинга солнечной активности.

Отмечается, что 8 декабря в 01:15 и 12:06 по московскому времени были зафиксированы две вспышки высшего класса X. Исследователи отметили, что продолжительность второй составила 13 минут.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев назвал предположительный пик солнечной активности в 2025 году. По его словам, он может прийтись на лето. При этом эксперт подчеркнул, что точно определить, когда именно на Солнце будут случаться вспышки, невозможно.

1 ноября в 00:17 по московскому времени ученые зарегистрировали еще одну вспышку класса X на Солнце. Ее продолжительность составила 27 минут.