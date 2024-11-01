Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:10, 1 ноября 2024Наука и техника

Вспышка самого высокого класса произошла на Солнце

Институте прикладной геофизики: на Солнце произошла вспышка X1.3
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Ученые зарегистрировали новую вспышку самого высокого класса Х на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Отмечается, что вспышка X1.3 произошла в ночь на пятницу, 1 ноября, в 00:17 по московскому времени, в группе солнечных пятен 3878 (N17E29). Ее длительность составила 27 минут. Специалисты отметили риск от активной области 3878, которая «подбирается сейчас к центру солнечного диска».

В конце октября ученые зафиксировали несколько мощных вспышек на Солнце, а 28 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о начале слабой магнитной бури на Земле.

Ранее астрофизики из Университета штата Орегон, Института исследований окружающей среды Bay Area, Парижской обсерватории, Астрономического института Чешской академии наук и Лаборатории солнечной и астрофизической науки компании Lockheed Martin, выявили необычное явление на Солнце.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США обратились с просьбой к Зеленскому до начала СВО. Что просил Вашингтон?

      В Раде раскрыли истинное отношение США и ЕС к «плану победы» Зеленского

      Оценены шансы начала гражданской войны в США по итогам президентских выборов

      В Израиле сообщили о готовности к расширению эскалации Ираном

      В петербургском метро мужчина напал на женщину из-за «восточной внешности»

      В США заявили об отсутствии «плана Б» по Украине

      В Брянске беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом

      Уролог назвал идеальное питание для мужского сексуального здоровья

      Дочь мэра совратила 15-летнего школьника

      Лавров посетит страну ЕС впервые с начала СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше