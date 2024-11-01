Вспышка самого высокого класса произошла на Солнце

Институте прикладной геофизики: на Солнце произошла вспышка X1.3

Ученые зарегистрировали новую вспышку самого высокого класса Х на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Отмечается, что вспышка X1.3 произошла в ночь на пятницу, 1 ноября, в 00:17 по московскому времени, в группе солнечных пятен 3878 (N17E29). Ее длительность составила 27 минут. Специалисты отметили риск от активной области 3878, которая «подбирается сейчас к центру солнечного диска».

В конце октября ученые зафиксировали несколько мощных вспышек на Солнце, а 28 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о начале слабой магнитной бури на Земле.

Ранее астрофизики из Университета штата Орегон, Института исследований окружающей среды Bay Area, Парижской обсерватории, Астрономического института Чешской академии наук и Лаборатории солнечной и астрофизической науки компании Lockheed Martin, выявили необычное явление на Солнце.

