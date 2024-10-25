На Солнце обнаружили необычное явление

Nature Astronomy: на Солнце обнаружили ядра солнечных вспышек

Астрофизики из Университета штата Орегон, Института исследований окружающей среды Bay Area, Парижской обсерватории, Астрономического института Чешской академии наук и Лаборатории солнечной и астрофизической науки компании Lockheed Martin, выявили необычное явление на Солнце. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Солнечные вспышки, представляющие собой мощные взрывы в атмосфере Солнца, связаны с процессом «скользящего» пересоединения магнитных полей, когда линии магнитного поля быстро перемещаются в атмосфере во время вспышки. Наблюдения показали, как эти «скользящие» движения возникают на поверхности Солнца, что позволяет глубже понять природу солнечных вспышек и их воздействие на космическую погоду.

Ученые использовали спутник НАСА IRIS (спектрограф визуализации интерфейсной области), который выполняет съемку атмосферы Солнца с высокой частотой, делая снимки примерно каждые две секунды. Это позволило исследователям зафиксировать быстрое движение маленьких ярких областей — ядер, которые перемещаются со скоростью до 2600 километров в секунду.

Оказалось, что ядра в солнечной атмосфере движутся с беспрецедентной скоростью. Они расположены в «опорных точках» — областях, где линии магнитного поля сходятся, вызывая интенсивное выделение энергии и тепла.

Пересоединение магнитных полей, подобное тому, что происходит на Солнце, наблюдается и у других звезд, а также вблизи астрофизических объектов, таких как пульсары и черные дыры. Однако только на Солнце ученые могут наблюдать это явление в мельчайших подробностях.