Второе облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли. Чем это грозит людям?

Ученые сообщили, что облако солнечной плазмы достигло атмосферы Земли

Лаборатория солнечной астрономии (ЛСА) Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сообщила, что второе облако плазмы, образовавшееся после вспышки на Солнце 26 октября, достигло Земли. Специалисты также рассказали, выдержит ли удар магнитное поле нашей планеты или это приведет к магнитной буре.

В последнее время на Солнце фиксировали сразу несколько мощных вспышек

Так, 24 октября в 06:56 по московскому времени специалисты зафиксировали вспышку балла Х3,3. Предполагалось, что она не окажет значительного влияния на Землю.

Вспышка наблюдалась в группе солнечных пятен №3869, расположенной у самого края видимого солнечного диска, и, по предварительным данным, этот выброс не окажет прямого влияния на Землю, хотя и может задеть ее по касательной Михаил Леус ведущий специалист центра погоды «Фобос»

В минувшую субботу, 26 октября, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что на Солнце вторые сутки происходят вспышки высшего уровня X. При этом один из взрывов достиг уровня X3.3. По словам ученого, пиковые значения его влияния на Землю стоит ожидать на этой неделе в понедельник и вторник.

Ученые предупредили о магнитных бурях после вспышек на Солнце

Сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики предупредили о вероятности возникновения магнитных бурь после произошедших на Солнце вспышек.

«С точки зрения прогноза магнитных бурь подобные ситуации, когда выброс цепляет Землю краем, исключительно неприятны. Математические модели в таких случаях почти всегда выдают бури высокого уровня, которые, однако, часто не реализуются, так как вещество в итоге проходит близко, но все же мимо планеты», — рассказали ученые.

28 октября специалисты уточнили, что магнитных бурь на Земле нет, так как магнитное поле планеты пока держится. Вместе с тем они допустили, что «прочности» магнитного поля Земли не хватит на весь день, поэтому позже могут появиться объявления о буре.

Врач раскрыл способ сохранить продуктивность в период магнитных бурь

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как сохранить продуктивность в период магнитных бурь. В первую очередь он призвал отказать от тяжелых продуктов: жирной, жареной и копченой пищи, а также чая и кофе. Их врач рекомендовал заменить свежими овощами и фруктами и нежирным мясом. Также он напомнил о важности поддержания водно-солевого баланса в это время.

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Терапевт также рассказал, что во время магнитных бурь организм человека быстрее утомляется. Поэтому, отметил он, в это время необходимо высыпаться и заниматься физическими нагрузками умеренно.

«Если человек привык бегать километр в день, пусть бегает. Но если он хочет увеличить нагрузку, лучше полениться: непривычная активность и изменение геомагнитного фона могут привести к тому, что организм быстро перегрузится и устанет», — заключил специалист.