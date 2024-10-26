На Солнце снова зафиксировали вспышки высшего уровня X

Ученый Богачев: на Солнце вторые сутки происходят вспышки высшего уровня X

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с РИА Новости о новой вспышке высшего балла на Солнце.

Уточняется, что это уже вторая вспышка за последние двое суток. Взрыв уровня X3.3 зафиксировали ранее в крупном активном центре на поверхности Солнца.

По словам ученого, максимум новой вспышки зарегистрировали около 10 часов по Москве, предварительный балл составил X1.8. Однако отмечается, что этот уровень ниже предыдущей вспышки, ее воздействие на планету может быть более заметным.

На данный момент активная область, вызвавшая вспышку, перемещается к Земле — ее влияние на нашу планету растет. Пиковые значения могут быть ожидаемы в понедельник и вторник следующей недели, подчеркнул руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В среду, 9 октября, ученые зафиксировали еще одну солнечную вспышку, прошедшую точно по линии Солнце — Земля. Несмотря на то что рентгеновское излучение не было рекордным, оно привело к крупному выбросу плазмы, который может задеть планету, спровоцировав в ближайшие 2-3 дня новую магнитную бурю.