На Солнце произошла мощная вспышка

ИКИ РАН: на Солнце произошла вспышка класса X1.84, выброс может задеть Землю

На Солнце зафиксирована сильная вспышка. По своей мощи взрыв достиг класса X1.84, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как отмечается, вспышка произошла в полпятого утра по московскому времени, а максимальной силы она достигла спустя полчаса. Вспышка произошла точно по линии Солнце — Земля. Несмотря на то, что рентгеновское излучение не было рекордным, оно привело к крупному выбросу плазмы, который может задеть планету, спровоцировав очередную магнитную бурю. Вероятность «промахнуться» мимо Земли, по словам специалистов, невелика. Согласно прогнозам, буря может разразиться в ближайшие 2-3 дня.

Кроме того, особый интерес для ученых представляет место новой солнечный вспышки. Взрыв наблюдался в грандиозном пятне на севере светила — оно появилось недавно, всего 10 дней назад, что может говорить о череде супер-вспышек в будущем.

«Произведённая вспышка, как уже отмечено, не стала рекордной, но лиха беда начало. Опять же, последствий, какие бы они ни были, на этот раз избежать наверняка не удастся», — отмечают эксперты.