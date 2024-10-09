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11:56, 9 октября 2024Экономика

На Солнце произошла мощная вспышка

ИКИ РАН: на Солнце произошла вспышка класса X1.84, выброс может задеть Землю

Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com

На Солнце зафиксирована сильная вспышка. По своей мощи взрыв достиг класса X1.84, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как отмечается, вспышка произошла в полпятого утра по московскому времени, а максимальной силы она достигла спустя полчаса. Вспышка произошла точно по линии Солнце — Земля. Несмотря на то, что рентгеновское излучение не было рекордным, оно привело к крупному выбросу плазмы, который может задеть планету, спровоцировав очередную магнитную бурю. Вероятность «промахнуться» мимо Земли, по словам специалистов, невелика. Согласно прогнозам, буря может разразиться в ближайшие 2-3 дня.

Кроме того, особый интерес для ученых представляет место новой солнечный вспышки. Взрыв наблюдался в грандиозном пятне на севере светила — оно появилось недавно, всего 10 дней назад, что может говорить о череде супер-вспышек в будущем.
«Произведённая вспышка, как уже отмечено, не стала рекордной, но лиха беда начало. Опять же, последствий, какие бы они ни были, на этот раз избежать наверняка не удастся», — отмечают эксперты.

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      Виктория Клабукова
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