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08:31, 19 ноября 2024Наука и техника

Назван период пика солнечной активности в 2025 году

Астроном Богачев допустил максимальную активность Солнца летом 2025 года
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев допустил, что максимальная активность Солнца в текущем цикле будет наблюдаться летом 2025 года. При этом он сообщил РИА Новости, что точные даты рекордных вспышек и магнитных бурь спрогнозировать не получится.

«2025-й год, согласно модельным расчетам, является наиболее вероятным годом максимума солнечной активности. Существуют разные сценарии, но большинство из них указывает на весну-лето будущего года, как время ожидающегося пика», — отметил эксперт.

Богачев добавил, что «расписание» вспышек и бурь предсказать невозможно. Это связано с тем, что активные центры на Солнце обычно живут не более 2-4 недель. Таким образом, те группы пятен, которые определят активность будущего года, еще даже не родились, объяснил специалист.

Ранее ученые зарегистрировали вспышку самого высокого класса Х на Солнце. Она произошла в ночь на пятницу, 1 ноября, в 00:17 по московскому времени, в группе солнечных пятен 3878 (N17E29). Длительность вспышки составила 27 минут.

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