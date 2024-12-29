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12:11, 29 декабря 2024Наука и техника

На Солнце произошла мощнейшая вспышка

На Солнце произошла вспышка мощнейшего балла Х
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: NASA / GSFC / Solar Dynamics Observatory / Handout / Reuters

Утром в воскресенье, 29 декабря, на Солнце произошла вспышка мощнейшего балла Х. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, передает РИА Новости.

«Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце сегодня утром», — отметил ученый.

Пик излучения был зарегистрирован в 10:18. Рост солнечной активности продолжается около недели, однако мощная вспышка произошла только сейчас.

Последний раз две вспышки высшего класса X были зафиксированы на Солнце 8 декабря в 01:15 и 12:06 по московскому времени.

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