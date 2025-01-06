В Сирии пообещали повысить зарплаты на 400 процентов

Новые власти Сирии анонсировали рост зарплат госслужащих на 400 процентов

Новые власти Сирии пообещали повысить зарплаты «многих сотрудников государственного сектора» на 400 процентов в рамках мер по стабилизации экономики после войны и санкций. Об этом агентству Reuters рассказал министр финансов Сирии Мохаммед Абазид.

«[Это] первый шаг к экстренному решению экономической ситуации в стране», — сказал он. По его словам, меры будут приняты с февраля, а зарплата госслужащих за январь будет выплачена на этой неделе.

При президентстве Башара Асада сотрудники госсектора получали 25 долларов в месяц. По словам Абазида, это отправляло их за черту бедности, как и большую часть населения страны.

Ранее новые власти Сирии замазали на фото главу МИД ФРГ Анналену Бербок и сопровождавших ее переводчиц в постах своих социальных сетей об итогах состоявшейся встречи в Дамаске. «Новое сирийское руководство, очевидно, имеет большие проблемы в обращении с влиятельными женщинами-политиками из-за рубежа», — отметил немецкий телеканал NTV.