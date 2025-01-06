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04:03, 6 января 2025Мир

В США назвали «черных лебедей» 2025 года

Politico включило в список «черных лебедей» 2025-го альянс Трампа и Си Цзиньпина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В списке «черных лебедей» — «непредсказуемых, маловероятных» событий, которые могут произойти в текущем году — оказались масштабная эпидемия и альянс избранного президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет американское издание Politico.

В перечень также попали тайные договоренности России, США, Ирана и Израиля. Предполагается, что Москва может убедить Тегеран согласиться на пятилетнюю паузу в разработке ядерного оружия при условии, что Вашингтон отговорит Тель-Авив от нападения.

Помимо этого, «черными лебедями» в этом году считаются крупнейшая кибератака в истории, обвал рынка и глобальная паника, свержение белорусского президента Александра Лукашенко, столкновения в США из-за изменения границ штатов и решающий прорыв в квантовых вычислениях.

Ранее предполагаемую стратегию Си Цзиньпина при Трампе сравнили со стилем Дона Корлеоне. Отмечается, что Китай запланировал три стратегии в отношении администрации нового президента США и уже приступил к реализации плана.

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