Предполагаемую стратегию Си при Трампе сравнили со стилем Дона Корлеоне

FT: Китай приступил к реализации ответных мер в отношении США

Китай приступил к реализации ответных мер в отношении США. Предполагаемую стратегию Си Цзиньпина при избранном президенте Дональде Трампе уже сравнили со стилем Дона Корлеоне, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times (FT).

Известно, что Трамп обсуждал введение шестидесятипроцентных пошлин на импорт из Китая, что может обернуться «глобальной торговой войной». По мнению профессора Джорджтаунского университета, советника консалтинговой компании The Asia Group и экс-сотрудника американского Совета национальной безопасности Эвана С. Медейроса, в ответ Китай запланировал три стратегии в отношении администрации нового президента США: это ответные меры, адаптация и диверсификация.

Эксперт считает, что Китай уже приступил к реализации плана. В конце 2024 года Китай остановил поставку в США минералов для производства микросхем, ограничил поставки американских дронов и инициировал антимонопольное расследование в отношении производителя процессоров Nvidia.

С осени 2023 года Китай запустил программы налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования для поддержки граждан, добавил эксперт. По словам Медейроса, председатель КНР может в одностороннем порядке снизить тарифы на импорт из стран, которые не входят в круг партнеров США.

«Пекин считает, что влияние США в странах Глобального юга и Азии снижается, и поддержка такого виденья Китая растет. Си Цзиньпин уже дал понять, что будет относиться к связям с Трампом как к чисто деловым отношениям, хотя и в стиле Дона Корлеоне. Он отказался лично приветствовать Трампа (присутствовать на инаугурации) и нанесет ответный удар быстро и жестко, чтобы получить рычаги влияния», — высказался Медейрос в интервью FT.

Ранее стало известно, что инаугурация Трампа пройдет с приспущенными флагами. Это может произойти из-за смерти 39-го президента Соединенных Штатов Джимми Картера.