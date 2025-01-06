В США раскрыли детали двух прощальных речей Байдена

NBC News: Байден обратится к нации два раза перед уходом

Президент США Джо Байден два раза выступит перед американцами накануне своего ухода из Белого дома. Детали готовящихся выступлений раскрыл телеканал NBC News.

Утверждается, что в своей первой прощальной речи Байден сосредоточится на достижениях внешней политики страны. Он заявит, что США становятся сильнее, инвестируя в НАТО, поддерживая Украину и укрепляя отношения с государствами Индо-Тихоокеанского региона.

Первую речь Байден произнесет 12 января. После этого президент обратится с еще одной речью, в которой он расскажет о нескольких десятках лет своей работы на государственной службе, включая четыре года в качестве главы Белого дома.

Ранее Байден заявил, что знаком с главой России Владимиром Путиным более 47 лет. «Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — сказал он.