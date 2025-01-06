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22:44, 6 января 2025Мир

В США заявили о странном решении командования ВСУ

Кофман: решение ВСУ сформировать новые бригады является одним из самых странных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Решение командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) сформировать новые бригады на фоне проблем с мобилизацией является одним из самых странных, заявил американский военный аналитик Майкл Кофман в социальной сети X.

По его словам, западные союзники украинской стороны не обещали ей вооружения, которое необходимо для снабжения новых бригад ВСУ, а само расширение армии привело к нехватке опытных военных и офицеров в новых подразделениях. Также это повлияло на отсутствие сплоченности среди свежих формирований на передовой.

Ранее издание 19fortyfive в своем материале заявило, что США не должны вмешиваться в украинский конфликт, поскольку это противоречит интересам Вашингтона. Отмечается, что украинский конфликт важен только для Европы, поэтому Штаты должны полностью переложить на страны континента всю ответственность за поддержку Киева, если мир не наступит.

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