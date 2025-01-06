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00:15, 6 января 2025Мир

В Вашингтоне ввели режим ЧС

В Вашингтоне введен режим ЧС в связи с надвигающейся снежной бурей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Власти Вашингтона ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с надвигающейся снежной бурей. Об этом сообщили в офисе мэра американской столицы Мюриэль Боузер, передает РИА Новости.

Режим ЧС был объявлен в воскресенье, 5 января, и будет действовать до 7 января включительно. Местные власти призвали владельцев машин убрать транспортные средства, если они припаркованы по маршрутам движения экстренных служб, пригрозив принудительной эвакуацией.

Ранее в США объявили предупреждение о цунами после мощного землетрясения, произошедшего у берегов Калифорнии. Ожидается, что цунами достигнет Сан-Франциско.

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